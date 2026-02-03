‘राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही इकोनॉमी!’ पीयूष गोयल ने गिनाए भारत अमेरिका ट्रेड डील के फायदे

India US Trade Deal: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते को भारत के लिए 'सबसे अच्छी डील' करार दिया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत को बेहतर शर्तें मिली हैं। यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद समझौते की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है, और यह 'मित्रता और सम्मान' के कारण तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को इकोनॉकी समझ नहीं आ रही है।