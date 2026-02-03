कौन हैं सुष्मिता सेन के पहले बॉयफ्रेंड रजत तारा? जॉब छोड़कर अभिनेत्री को मिस यूनिवर्स बनने में की मदद

रजत तारा उस समय एक नामी ब्रांड बेनेटॉन (Benetton) में अच्छी-खासी नौकरी कर रहे थे। जब सुष्मिता को मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, तो रजत ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी मांगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। इसके बाद रजत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हाई-पेइंग जॉब छोड़ दी, ताकि सुष्मिता अपने सपने पर पूरा फोकस कर सकें। सुष्मिता कई बार यह स्वीकार कर चुकी हैं कि अगर उस दौर में रजत का साथ न होता, तो यह सफर इतना आसान नहीं होता।