राजमार्ग 9 को शुरू होने में लगे 20 साल, अब भी दो माह का इंतजार

रामगंजमंडी. कोटूदा से भोपाल को जोड़ने वाले राजमार्ग 9 में अंडरपास निर्माण कार्य मार्च माह के अंत तक पूर्ण होने की उम्मीद है। इसके बाद लंबी दूरी तय करके जाने वाले वाहनों को सुगम राह मिलेगी। करीब 20 साल से रेलवे फाटक बंद होने से आधा दर्जन गांवों के लोगों को खेतों में जाने के लिए भी लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। कोटूदा से भोपाल को जोड़ने वाले इस स्टेट हाइवे को दर्जा करीब 20 साल पहले सरकार ने दे दिया, लेकिन मार्ग में आने वाले वाहनों की निर्बाध निकासी में रेलवे फाटक बंद होने से दोनों हिस्सों से आवाजाही बंद होने की बात को पूरी तरह से नजर अंदाज करके रखा गया।