महाराष्ट्र बजट: किसानों की कर्ज माफी, 50 लाख रोजगार से अजित पवार के भव्य स्मारक तक, फडणवीस सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं

महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत दिवंगत उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजित पवार को श्रद्धांजलि देकर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि इस बजट भाषण को देते समय उनका मन बेहद भारी है, क्योंकि राज्य के लोकप्रिय नेता और लंबे समय तक वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले अजित पवार अब हमारे बीच नहीं हैं।