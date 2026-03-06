11 दिन में घूमे उज्जैन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और वैष्णो देवी, क्या है रेलवे का स्पेशल पैकेज

बता दें कि भारत सरकार की ‘देखो अपना देश’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन थीम आधारित ट्रेनों का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को देश-विदेश के यात्रियों के समक्ष प्रस्तुत करना है। इससे संबंधित अधिक जानकारी आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com पर उपलब्ध है।