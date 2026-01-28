Ajit Pawar Plane Crash: फिल्मों को लेकर अजित पवार का ये सपना रह गया अधूरा, पिछले साल ही लिया था बड़ा फैसला

Ajit Pawar Nasik Film City Project: महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का नाम एक सख्त फैसले लेने वाले और असरदार नेता के तौर पर लिया जाता था। उनके निधन से ना सिर्फ सत्ता के गलियारों में शोक की लहर है बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी स्तब्ध है। उनकी पहचान एक मजबूत प्रशासक की रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी में सिनेमा का एक अलग ही रिश्ता रहा है। राजनीति की व्यस्तताओं के बीच फिल्मों और फिल्म निर्माण को लेकर वो बहुत कुछ करना चाहते थे। ऐसा ही एक फैसला उन्होंने पिछले साल हुई बैठक में लिया था।