अजित पवार की मौत की खबर से मातम में डूबा महाराष्ट्र, रितेश देशमुख, स्मृति ईरानी संग इन सेलिब्रिटीज का छलका दर्द

इतना ही नहीं, पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, "विमान हादसे में श्री अजित पवार जी के आकस्मिक निधन से हैरान और दुखी हूं। जनता के प्रति उनकी सेवा और राजनीतिक नेतृत्व को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। मेरी प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।" साथ ही, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण ने भी गहरा शोक व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास में अजित दादा का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वे एनडीए के एक मजबूत स्तंभ थे।