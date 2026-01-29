Ajit Pawar: चुनावी मैदान में अजित पवार की बहन के सामने टिक नहीं पाईं थीं पत्नी सुनेत्रा, क्या अब दोनों NCP का होगा विलय?

इसी बीच हादसे में अजित का निधन हो गया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा अजित की बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने बारामती के चुनावी मैदान में टिक नहीं पाईं हैं। सुप्रिया सुले से उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का समाना करना पड़ा था। हारने के बाद वह राज्यसभा सांसद बनी हैं।