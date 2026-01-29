29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ajit Pawar: चुनावी मैदान में अजित पवार की बहन के सामने टिक नहीं पाईं थीं पत्नी सुनेत्रा, क्या अब दोनों NCP का होगा विलय?

भारत में हवाई हादसों में उभरते नेताओं की असमय मौत का लंबा सिलसिला रहा है, जिससे राजनीति में बड़े बदलाव आए। हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 29, 2026

अजित पवार और सुनेत्रा पवार। (फोटो- IANS)

देश में हवाई हादसों में बड़े और उभरते नेताओं की असमय मौत का सिलसिला रहा है। राजनीतिक उत्थान की ओर बढ़ते नेताओं की मौत से सियासत में बदलाव आए हैं। बारामती हादसे में एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद उनकी सियासी विरासत पर नजर है।

अजित पवार ने अपने चाचा और मराठा दिग्गज शरद पवार से बगावत कर एनसीपी पर कब्जा किया था। शरद पवार से अलग होकर विधानसभा चुनाव में एनसीपी की सफलता और छठी बार डिप्टी सीएम बने अजित दादा रणनीतिक चतुराई, राजनीति में गठबंधन व निजी रिश्तों के हामी थे।

पत्नी संभाल सकती हैं अजित की विरासत?

अजित की विरासत उनकी सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार द्वारा संभाले जाने के कयास हैं। हाल ही नगर निगम चुनाव में पुणे व पिंपरी-चिंचवाड़ में एनडीए छोड़ अजित के शरद पवार की पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पवार परिवार और एनसीपी की एकता की चर्चा फिर से शुरू हुई थी।

इसी बीच हादसे में अजित का निधन हो गया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा अजित की बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने बारामती के चुनावी मैदान में टिक नहीं पाईं हैं। सुप्रिया सुले से उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का समाना करना पड़ा था। हारने के बाद वह राज्यसभा सांसद बनी हैं।

अजीत के पुत्र पार्थ भी चुनावी मैदान में अपना दम नहीं दिखा पाए हैं। वह भी लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं और अब बिजनेस संभालते हैं। ऐसे में यह भी सवाल चर्चा में है कि क्या दोनों एनसीपी का अब विलय हो सकता है?

इन नेताओं की भी विमान हादसों में असमय मौत

संजय गांधी (23 जून 1980)- इंदिरा गांधी के पुत्र, माना जाता था राजनीतिक उत्तराधिकारी। दिल्ली के पास हल्का विमान उड़ाते समय दुर्घटना में मौत। अग्रज राजीव गांधी राजनीति में आए, पीएम बने।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar: आखिर कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? चश्मदीदों की गवाही से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, अब जांच के लिए…
राष्ट्रीय
image

संबंधित खबरें

Ajit Pawar Death: जब चाचा के लिए छोड़ दी थी लोकसभा सीट, विधायक बने तो आज तक नहीं हारे, कैसे राजनीति में आए अजित पवार?

ajit pawar plane crash

Ajit Pawar Death: शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी; भतीजे अजित पवार की मौत से टूटे राजनीति के चाणक्य

Ajit Pawar death, Ajit Pawar plane crash, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, Supriya Sule reaction,

अजित पवार के निधन से टूट गईं सियासी दुश्मन बनीं बहन सुप्रिया, दे दी पहली प्रतिक्रिया

बतौर पार्टी अध्यक्ष शुरू होते ही खत्म हुआ अजित पवार का करियर, दादी के साथ भी हुआ था कुछ ऐसा

ajit pawar

अजित पवार की मौत के बाद अब कौन होगा वारिस? ये दो नाम रेस में आगे

Ajit Pawar death Mamata Banerjee reaction

भाजपा छोड़ने वाले थे अजित पवार, ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बता दी आगे की प्लानिंग

Ajit Pawar

अजित पवार ने चाचा शरद पवार से सिखी राजनीति, दो बार किया भीतरघात और फिर हथिया ली उनकी पार्टी

ajit pawar plane crash

अजित पवार ने बीजेपी से ली थी सुपारी? शरद पवार का इस्तीफा चाहने वाले इकलौते शख्स थे

Ajit Pawar death, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar plane crash, Ajit Pawar aircraft crash Baramati, Sunetra Pawar first photo,

अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा की पहली तस्वीर आई सामने, हाथ जोड़े बैठी रहीं और…

Ajit Pawar Passes Away: अजित के धोखे से टूट गए थे चाचा शरद, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पूरी बात सामने आई तो…

माधवराव सिंधिया (30 सितंबर 2001)- कांग्रेस के दिग्गज नेता, पीएम पद के दावेदार माने जाते थे, यूपी के मैनपुरी में विमान दुर्घटना में मौत। बेटे ज्योतिरादित्य ने राजनीतिक विरासत संभाली, अभी केंद्रीय मंत्री हैं।

जी.एम.सी. बालयोगी (3 मार्च 2002)- तेलगूदेसम पार्टी में राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे थे, लोकसभा अध्यक्ष रहते आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। उनके पुत्र जीएम हरीश अभी सांसद।

ओम प्रकाश जिंदल (31 मार्च 2005)- हरियाणा के बिजली मंत्री रहे उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल और कृषि मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह का यूपी में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में निधन। पत्नी सावित्री विधायक हैं, पुत्र नवीन जिंदल सांसद रह चुके हैं।

वाई एस राजशेखर रेड्डी (2 सितंबर 2009)- कांग्रेस के सबसे जनाधार वाले नेताओं में से एक। आंध्र प्रदेश के दो बार सीएम रहे रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। उनके पुत्र जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी वायएसआर कांग्रेस बनाई, सीएम बने। कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर।

दोरजी खांडू (30 अप्रैल 2011)- अरुणाचल के प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता और सीएम दोरजी खांडू का तवांग के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ। उनके बड़े बेटे पेमा खांडू राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा में हैं।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक थे अजित पवार? विमान हादसे में हुई मौत
कारोबार
ajit pawar
#AjitPawarDeathमें अब तक

Ajit Pawar Plane Crash: दिल्ली हवाईअड्डे पर ड्राई क्लीनर थे पिंकी के पापा, पीएम की सेवा में गलती पर गई थी नौकरी

Ajit Pawar: चुनावी मैदान में अजित पवार की बहन के सामने टिक नहीं पाईं थीं पत्नी सुनेत्रा, क्या अब दोनों NCP का होगा विलय?

Ajit Pawar Plane Crash

बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार, गृहमंत्री शाह भी पहुंचेंगे

ajit pawar plane crash

Ajit Pawar Death: शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी; भतीजे अजित पवार की मौत से टूटे राजनीति के चाणक्य

Ajit Pawar plane crash death

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी

ajit pawar plane crash

Ajit Pawar Plane Crash: इस कंपनी का था दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, जिसमें हुई अजित पवार की मौत

Sharad Pawar arrived at baramati

अजित पवार की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोया परिवार

Maharashtra government

अजित पवार की मौत के बाद क्या गिरेगी महाराष्ट्र में सरकार? बीजेपी की सत्ता पर क्या पड़ेगा इसका असर?

Ajit Pawar: आखिर कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? चश्मदीदों की गवाही से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, अब जांच के लिए…

Ajit Pawar

विमान हादसे में अजित पवार का शरीर पूरी तरह जलकर हुआ खाक, जानें फिर कैसे हुई उनके शव की पहचान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 07:40 am

Hindi News / National News / Ajit Pawar: चुनावी मैदान में अजित पवार की बहन के सामने टिक नहीं पाईं थीं पत्नी सुनेत्रा, क्या अब दोनों NCP का होगा विलय?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.