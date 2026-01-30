शरद पवार को जिस घर में वोट नहीं मिला, वहां मिलीं पत्नी; भाई को हरवाया था चुनाव

बारामती के सांसद की मौत के चलते 1960 में वहां उपचुनाव हो रहा था। शरद पवार के भाई वसंतराव पवार पीडबल्यूपी के उम्मीदवार थे। उन्हें एसएम जोशी, आचार्य अत्रे, उद्धवराव पाटिल जैसे दिग्गजों का समर्थन था। उस समय वाईबी चव्हाण कांग्रेस के प्रमुख थे। उन्होंने इस चुनाव को नाक का सवाल बना लिया था। उन्हें हर हाल में कांग्रेस की सीट बचानी थी। दिवंगत सांसद केशवराव जेधे के बेटे गुलाबराव जेधे कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सबके मन में यह सवाल था कि शरद पवार भाई के साथ रहेंगे या पार्टी के? लेकिन, वसंतराव ने शरद पवार की दुविधा दूर कर दी। उन्होंने साफ कहा, ‘तुम कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित हो। मेरे खिलाफ प्रचार करना पड़े तो झिझकना नहीं।’ शरद पवार ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए जम कर प्रचार किया और वसंतराव चुनाव हार गए।