अजित पवार ने मौत से दो हफ्ते पहले किया था दावा- बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फ़ाइल मेरे पास

अजित पवार ने 13 जनवरी को कहा था कि 1999 में 'पार्टी फंड' के लिए एक सिंचाई परियोजना की लागत सौ करोड़ रुपये बढ़ा कर पेश की गई थी। उन्होंने कहा- पुरंदार लिफ्ट सिंचाई योजना की फ़ाइल 1999 में मेरे पास आई तो यह 330 करोड़ रुपये की योजना बताई गई थी। मैंने फ़ाइल खारिज कर दी। परियोजना पर आने वाले खर्च का पता लगवाया तो पता चला कि यह 220 करोड़ रुपये में पूरी हो सकती है। यह भी पता चला कि अनुमानित खर्च में सौ करोड़ पार्टी फ़ंड के नाम पर और दस करोड़ संबन्धित अफसरों के लिए जोड़े गए थे। पवार ने यह भी कहा था कि वह फ़ाइल अभी भी उनके पास है।