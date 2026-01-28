28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार ने मौत से दो हफ्ते पहले किया था दावा- बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फ़ाइल मेरे पास

Ajit Pawar corruption allegations: अजित पवार पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। अजित पवार पर सिंचाई घोटाले का भी आरोप था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Vijay Kumar Jha

Jan 28, 2026

Ajit Pawar death, Ajit Pawar plane crash, Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Ajit Pawar corruption allegations,

विमान हादसे में अजीत पवार की हुई मौत (Photo-IANS)

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी को विमान हादसे में निधन हो गया। मौत से करीब दो हफ्ता पहले उन्होंने 1999 की भाजपा-शिवसेना सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वह फ़ाइल अभी भी उनके पास है। भाजपा ने इसे पवार का 'उचित बर्ताव नहीं' बता कर हैरानी जताई थी। लेकिन, अब उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उस आरोप की चर्चा कर रहे हैं।

क्या बीजेपी-एनसीपी में चल रही थी खटपट?

अजित पवार ने 13 जनवरी को कहा था कि 1999 में 'पार्टी फंड' के लिए एक सिंचाई परियोजना की लागत सौ करोड़ रुपये बढ़ा कर पेश की गई थी। उन्होंने कहा- पुरंदार लिफ्ट सिंचाई योजना की फ़ाइल 1999 में मेरे पास आई तो यह 330 करोड़ रुपये की योजना बताई गई थी। मैंने फ़ाइल खारिज कर दी। परियोजना पर आने वाले खर्च का पता लगवाया तो पता चला कि यह 220 करोड़ रुपये में पूरी हो सकती है। यह भी पता चला कि अनुमानित खर्च में सौ करोड़ पार्टी फ़ंड के नाम पर और दस करोड़ संबन्धित अफसरों के लिए जोड़े गए थे। पवार ने यह भी कहा था कि वह फ़ाइल अभी भी उनके पास है।

1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र में भाजपा और अविभाजित शिवसेना की सरकार थी। 1999 में ही कांग्रेस-एनसीपी की सरकार सत्ता में आई थी। बीजेपी-शिवसेना सरकार में भाजपा के एकनाथ खड्से सिंचाई मंत्री थे। खड्से ने पवार के आरोपों को नकारते हुए कहा था कि वह खुद सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।

अजित पवार पर भी थे भ्रष्टाचार के आरोप

बता दें कि खुद अजित पवार पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। अजित पवार पर सिंचाई घोटाले का भी आरोप था। नवम्बर, 2018 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के तत्कालीन डीजीपी संजय बरवे ने एक हलफनामे में कहा था कि अजित पवार ने सिंचाई परियोजनाओं के ठेके देने में दखलअंदाजी की थी। हालांकि, एसीबी ने उन्हें किसी मामले में आरोपी नहीं बनाया था।

नवम्बर, 2019 में एसीबी ने नौ ऐसे मामले में जांच बंद कर केस खत्म करने की सिफ़ारिश की थी। हालांकि, तब के एसीबी चीफ परम बीर सिंह का कहना था कि इनमें से कोई भी केस अजित पवार (विदर्भ सिंचाई विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष) से संबन्धित नहीं है। 2019 में एसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में यह भी कहा कि किसी भी मामले में पवार से जुड़ी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।

वैसे पवार ने जिस बीजेपी-शिवसेना सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस थे। जब पवार से उनकी दोस्ती नहीं थी, तब फड़नवीस ने भी पवार को भ्रष्टाचारी बताया था और कहा था कि भाजपा की सरकार आएगी तो अजित पवार जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे।

लेकिन, बाद में फड़नवीस ने पवार को डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी और साथ में एक दिन मुख्यमंत्री बनने की शुभकामना भी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Jan 2026 04:49 pm

Published on:

28 Jan 2026 04:16 pm

Hindi News / National News / अजित पवार ने मौत से दो हफ्ते पहले किया था दावा- बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फ़ाइल मेरे पास

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.