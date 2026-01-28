Ajit Pawar Passed Away: अजित पवार का एक सपना रह गया अधूरा, हादसे ने ही खत्म किया था दादी का भी करियर

अजित पवार उप मुख्यमंत्री तो कई बार बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी ख़्वाहिश अधूरी ही रह गई। 2024 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी यह ख़्वाहिश पत्रकारों को बताई थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, 'मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर ही अटक जाता हूं। इससे आगे मौका ही नहीं मिल पाता है। 2004 में एनसीपी को मौका मिला था अपना मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कांग्रेस को दे दिया।' बता दें कि 2004 में 71 सीटों के साथ शरद पवार की एनसीपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और सहयोगी कांग्रेस 69 पर थी। तब विलासराव देशमुख गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने थे।