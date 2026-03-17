‘बच्चा गोद लेने वाली मां भी मैटरनिटी लीव की हकदार’…सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पीठ ने यह भी माना कि जैविक और गोद लेने वाली माताओं के बीच कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन यह अंतर सामाजिक सुरक्षा लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गोद लेना भी प्रजनन के अधिकार का एक समान रूप है। बच्चे और मां दोनों को भावनात्मक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय की जरूरत होती है। इसलिए एडॉप्टिव मदर्स को मातृत्व अवकाश से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। इस फैसले से देश में महिलाओं के अधिकारों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।