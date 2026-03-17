ओडिशा में तीन कांग्रेस विधायक सस्पेंड, जानिए क्यों लिया गया एक्शन

ओपीसीसी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष सुजीत पाधी ने कहा कि हालिया राज्यसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण रामेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस को निलंबित किया गया है। उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया, जो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। उनके इस कदम ने न केवल पार्टी अनुशासन को तोड़ा, बल्कि कांग्रेस के हितों को भी कमजोर किया।