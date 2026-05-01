1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब में खालिस्तानी झंडा फहराना पड़ा भारी, NIA कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 5 साल की सजा

NIA court: पंजाब के मोगा में तिरंगे के अपमान करने और खालिस्तान का झंडा फहराने के मामले में NIA Court ने दो दोषियों को 5 साल 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ankit Sai

May 01, 2026

पंजाब में खालिस्तान झंडा फहराना पड़ा भारी

पंजाब में खालिस्तान झंडा फहराना पड़ा भारी (IANS Photo)

पंजाब के मोगा में तिरंगे के अपमान और खालिस्तान का झंडा फहराने के मामले में अब अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। करीब 6 साल पुराने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों का संदेश साफ है कि देशविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NIA की विशेष अदालत, मोहाली ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। मोगा के रहने वाले इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह को 5 साल 6 महीने की जेल और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इन पर आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधि कानून और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

स्वतंत्रता दिवस से पहले फहराया था खालिस्तानी झंडा

यह घटना 14 अगस्त 2020 की है, जब स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले मोगा के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा फहराया गया था। आरोपियों ने सरकारी परिसर में घुसकर इमारत पर चढ़कर यह हरकत की। जांच में सामने आया कि उन्होंने तिरंगे की रस्सी काटकर उसे नीचे गिराया और उसका अपमान किया।

विदेश से साजिश, पैसे का लालच दिया गया

एनआईए जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) का हाथ था, जो ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ संगठन से जुड़ा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत में आतंकवादी घोषित है। बताया गया कि आरोपियों को इस काम के बदले पैसे देने का लालच दिया गया था। पन्नू ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऐसे काम करने के लिए उकसाया था और इनाम की घोषणा भी की थी।

अमेरिका में बैठे आरोपी अब भी फरार

इस केस में पन्नू और उसका सहयोगी हरप्रीत सिंह, जो विदेश में हैं, पहले ही अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन दोनों ने ही मोगा के आरोपियों को पैसे देकर इस घटना को अंजाम दिलवाया। इस फैसले को सुरक्षा एजेंसियां एक अहम कदम मान रही हैं। इससे यह साफ संकेत गया है कि देश के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या प्रतीकों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें।

सोशल मीडिया के जरिए भड़काने की कोशिश

जांच में यह भी सामने आया कि घटना से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों को उकसाया गया था। यहां तक कि दिल्ली के लाल किले और अन्य सरकारी इमारतों पर झंडा फहराने के लिए भी इनाम घोषित किया गया था। यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो देश की एकता और सम्मान को चुनौती देने की कोशिश करते हैं।

ये भी पढ़ें

बंगाल में EVM सुरक्षा पर बड़ा विवाद, सुवेंदु अधिकारी का दावा, ममता बनर्जी पर रखी जा रही सख्त नजर
राष्ट्रीय
Mamata Banerjee speech, West Bengal election 2026, Mamata Banerjee BJP attack,

खबर शेयर करें:

Published on:

01 May 2026 07:03 pm

Hindi News / National News / पंजाब में खालिस्तानी झंडा फहराना पड़ा भारी, NIA कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 5 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शिकायत के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर कल फिर से होगी वोटिंग

Voters For Voting
राष्ट्रीय

कर्नाटक में CM पद की रेस! डीके शिवकुमार बोले- आलाकमान जो तय करेगा, वही मुझे मंजूर है

Karnataka demolitions, Karnataka bulldozer, Karnataka muslim houses,
राष्ट्रीय

LPG सिलेंडर महंगा होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कारण, कहा-‘दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखना चाहिए, वहां कितना बढ़ा है’

Minister Suresh Gopi
राष्ट्रीय

CM ममता बनर्जी की वापसी होगी या नहीं? उत्तर में BJP दे रही कड़ी टक्कर, किन इलाकों पर TMC को पूरा भरोसा?

west bengal assembly election 2026, tmc vs bjp, mamata banerjee strong room,
राष्ट्रीय

'किस बात का टेस्ट?': भगवंत मान का कांग्रेस को करारा जवाब, विधायकों के टूटने की खबरों को बताया बकवास

Chief Minister Bhagwant Mann
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.