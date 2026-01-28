बारामती में अजित पवार का विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हादसा, कई लोग गंभीर घायल

एनसीपी प्रमुख अजित पवार (Photo: IANS)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान के साथ बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, विमान रनवे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त (Crash) हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई और मौके से धुआं उठता देखा गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हो गया। एनसीपी प्रमुख अजित पवार आज सुबह मुंबई से बारामती में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए निकले थे। उन्हें 9.30 बजे एक जनसभा को संबोधित करना था। जैसे ही उनका विमान बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था, वह दुर्घटना का शिकार हो गया और हवाई पट्टी के पास खेत में गिर गया। घटना के बाद मौके से धुआं उठता देखा गया, जिसके तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया।
हादसा इतना भीषण था कि विमान में सवार कुछ लोगों को गंभीर चोटें आने की सूचना है। विमान में अजित पवार के अलावा और कौन-कौन सवार था, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
लैंडिंग के वक्त विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही हवाई पट्टी पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। विमान से धुआं निकलता देख स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुँच गई हैं। अभी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार की स्थिति कैसी है और हादसे की मुख्य वजह क्या रही। प्रशासन की ओर से अभी तक किसी के हताहत होने या चोटों की गंभीरता पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
