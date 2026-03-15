थप्पड़ मारा, सिलेंडर छीनने की कोशिश की… गैस की किल्लत के बीच पुणे में डिलीवरी कर्मचारी से मारपीट

पुणे शहर में रसोई गैस (LPG) की बढ़ती मांग और किल्लत के बीच अब हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। कई इलाकों में गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं हुई हैं। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र (AILDF-MAH) के मुताबिक, इस हफ्ते एक डिलीवरी बॉय को उस वक्त थप्पड़ मारा गया, जब वह एक हाउसिंग सोसाइटी में पहले से बुक किए गए सिलेंडर की डिलीवरी करने गया था। बढ़ती मांग के कारण लोग इतने उग्र हो रहे हैं कि वे बिना बुकिंग के ही जबरन सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं।