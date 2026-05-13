13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

नासिक से गुरुग्राम तक फैला नीट पेपर लीक का जाल, पहले BAMS छात्र, फिर ‘प्राइवेट माफिया’ ने लगाई सेंध

NEET-UG 2026 Paper Leak: एनटीए अधिकारियों का कहना है कि ‘गेस पेपर’ की शिकायतें 3 मई को परीक्षा समाप्त होने के बाद सामने आईं। परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी, जिसकी नई तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 13, 2026

Neet Exam cancelled

Neet Exam cancelled

NEET-UG 2026 Paper Leak: पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित हुई नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई है। इस मामले में लगातार चौकाने वाले खुलासे हो रहे है। राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस की जांच में सामने आया है कि नासिक का एक थर्ड ईयर बीएएमएस (BAMS) छात्र कथित तौर पर 10 लाख रुपये में असली प्रश्नपत्र खरीदकर उसे गुरुग्राम के एक व्यक्ति को 15 लाख रुपये में बेचने में शामिल था। यही से देश के कम से कम छह राज्यों में नीट यूजी पेपर लीक हुआ।

10 लाख में पहली डील, 150 छात्र और 70 अभिभावक रडार पर

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार छात्र की पहचान शुभम खैरनार (Shubham Khairnar) के तौर पर हुई है। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है और भोपाल में बीएएमएस की पढ़ाई कर रहा है। नासिक पुलिस ने उसे मंगलवार दोपहर हिरासत में लिया और सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसे प्रश्नपत्र किसने उपलब्ध कराया और उसने आगे किन लोगों तक इसे पहुंचाया।

मिली जानकारी के अनुसार, नासिक के शुभम और पुणे के धनंजय ने ही नीट यूजी पेपर लीक करने की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई को इस लीक कांड में शामिल 150 छात्रों और 70 अभिभावकों की एक लंबी सूची भी सौंपी गई है। इसके अलावा, हिरासत में लिए गए 13 एमबीबीएस काउंसलरों को भी सीबीआई को सौंपा गया है।

कूरियर के जरिए पहुंचा पेपर, फिर तैयार हुई ‘गेस पेपर’ की चेन

जांच एजेंसियों के अनुसार, असली नीट प्रश्नपत्र को कूरियर के जरिए गुरुग्राम पहुंचाया गया। वहां इसका इस्तेमाल करके 410 सवालों वाला एक हाथ से लिखा हुआ ‘गेस पेपर’ तैयार किया गया। अधिकारियों का दावा है कि इसमें असली नीट पेपर के करीब 120 सवाल छिपाकर शामिल किए गए थे।

सूत्रों के मुताबिक, इस गेस पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े सवाल सबसे ज्यादा थे। नीट परीक्षा में इन दोनों विषयों से कुल 150 सवाल पूछे जाते हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि इस गेस पेपर में बड़ी ही चतुराई से असली नीट पेपर के 120 सवालों को मिला दिया गया था ताकि किसी को शक न हो।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था, जिसमें पेपर सॉल्वर, बिचौलिए और फर्जी उम्मीदवार तक शामिल थे।

कोचिंग सेंटर और PG हॉस्टल तक पहुंचा लीक पेपर

जांच में सामने आया है कि यह गेस पेपर बाद में नीट छात्रों के लिए चलने वाले पीजी हॉस्टलों और कोचिंग सेंटरों तक पहुंचाया गया। अधिकांश छात्रों को यह पेपर 2 मई की रात यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले मिला था।

राजस्थान पुलिस ने अब तक 24 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें गुरुग्राम का वह शख्स भी शामिल है, जिसे शुभम खैरनार ने कथित तौर पर पेपर सबसे पहले बेचा था।

‘प्राइवेट माफिया’ व्हाट्सएप ग्रुप से फैला पेपर

जांच के दौरान एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है, जिसका नाम प्राइवेट माफिया (Private Mafia) बताया जा रहा है। इसी ग्रुप के जरिए गेस पेपर को 5 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक की रकम लेकर बेचा गया।

पुलिस के मुताबिक, कई छात्रों ने फिर यह पेपर अपने परिचितों और अन्य कोचिंग सेंटरों को भी दिए। जिससे यह वायरल हो गया। अब तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, केरल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में फैले कम से कम 24 लोगों के नेटवर्क की पहचान की जा चुकी है।

सीकर बना जांच का केंद्र

राजस्थान का सीकर शहर इस पूरे मामले की जांच का मुख्य केंद्र बन गया है। यहां करीब 30,000 छात्रों ने 102 परीक्षा केंद्रों पर नीट-यूजी 2026 परीक्षा दी थी। सीकर लंबे समय से कोटा के बाद राजस्थान का बड़ा कोचिंग हब माना जाता है।

जांच में सामने आया कि सीकर के एक कोचिंग सेंटर के काउंसलर राकेश कुमार मंडावरिया ने कथित तौर पर 5 लाख देकर यह गेस पेपर खरीदा था। बाद में इसे केरल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही चूरू की एक छात्रा तक पहुंचाया गया। छात्रा ने यह पेपर अपने पिता को दिया, जो सीकर में हॉस्टल चलाते हैं। इसके बाद पेपर हॉस्टल और कोचिंग सेंटरों में फैल गया।

परीक्षा के 4 दिन बाद शुरू हुई जांच

यह मामला नीट यूजी परीक्षा के चार दिन बाद सामने आया, जब छात्रों और कोचिंग स्टाफ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से शिकायत की। इसके बाद एनटीए ने 7 मई को राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा को पत्र लिखकर 410 सवालों वाले गेस पेपर की जानकारी दी। फिर राजस्थान पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

ये भी पढ़ें

पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, CBI जांच के आदेश
राष्ट्रीय
NEET UG 2026 Exam Cancelled

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 May 2026 09:32 am

Published on:

13 May 2026 09:02 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / नासिक से गुरुग्राम तक फैला नीट पेपर लीक का जाल, पहले BAMS छात्र, फिर ‘प्राइवेट माफिया’ ने लगाई सेंध

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

1800 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर 2’ की अभिनेता ने उड़ाई धज्जियां, मोहन कपूर बोले- फिल्म को लेकर इतना क्रेज क्यों?

Mohan Kapur On Dhurandhar 2
बॉलीवुड

महाराष्ट्र के बारामती में फिर प्लेन क्रैश, उसी इलाके में गिरा था अजित पवार का विमान

breaking
मुंबई

Dileep Raj Passes Away: 47 साल के एक्टर दिलीप राज का हुआ निधन, सुबह पड़ा था दिल का दौरा

Dileep Raj Passes Away at 47 Kannada actor death reason is heart attack
टॉलीवुड

ये शर्मनाक है! Cannes 2026 में आलिया भट्ट को फोटोग्राफर्स ने किया इग्नोर? वायरल वीडियो देख भड़के भारतीय फैंस

Alia Bhatt Cannes 2026
बॉलीवुड

TCS कांड में सख्त कार्रवाई, निदा खान की मदद करने वाले AIMIM पार्षद मतीन पटेल के ठिकानों पर चला बुलडोजर

TCS Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.