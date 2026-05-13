नासिक से गुरुग्राम तक फैला नीट पेपर लीक का जाल, पहले BAMS छात्र, फिर ‘प्राइवेट माफिया’ ने लगाई सेंध

NEET-UG 2026 Paper Leak: पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित हुई नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई है। इस मामले में लगातार चौकाने वाले खुलासे हो रहे है। राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस की जांच में सामने आया है कि नासिक का एक थर्ड ईयर बीएएमएस (BAMS) छात्र कथित तौर पर 10 लाख रुपये में असली प्रश्नपत्र खरीदकर उसे गुरुग्राम के एक व्यक्ति को 15 लाख रुपये में बेचने में शामिल था। यही से देश के कम से कम छह राज्यों में नीट यूजी पेपर लीक हुआ।