महाराष्ट्र के बारामती में फिर प्लेन क्रैश, उसी इलाके में गिरा था अजित पवार का विमान

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में एक बार फिर ट्रेनिंग विमान हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टू-सीटर एयरक्राफ्ट अचानक तकनीकी खराबी के बाद बारामती के गोजूबाबी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान ट्रेनिंग उड़ान पर था। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी इलाके में अजित पवार से जुड़ा विमान हादसा चर्चा में रहा था, जिसके बाद बारामती में एयर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।