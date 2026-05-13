‘एल्गोरिदम हमारा दर्द नहीं समझता’ 45 डिग्री गर्मी में भी सड़कों पर दौड़ रहे महाराष्ट्र के गिग वर्कर्स, लगा रहे 12 घंटे की शिफ्ट

Maharashtra Heatwave:महाराष्ट्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच फूड डिलीवरी और गिग वर्कर्स की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में तेज धूप और हीटवेव के बीच घंटों काम करने को मजबूर डिलीवरी पार्टनर्स का कहना है कि ऐप का 'एल्गोरिदम' उनकी तकलीफ नहीं समझता। मुंबई में 7 मई से IMD की ओर से येलो अलर्ट जारी है। ऐसे में 12 घंटे की शिफ्ट करने वाले जोमैटो राइडर तेजस पाटिल ने बताया कि अगर वे 5-10 मिनट भी पानी पीने या छांव में बैठने के लिए रुकते हैं, तो अगला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो सकता है। दो ऑर्डर कैंसिल होने पर दिनभर का इंसेंटिव भी खत्म हो जाता है।