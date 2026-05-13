प्रतीक यादव की मौत किस बीमारी से हुई? मुंबई से करवा रहे थे इलाज, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव को तबीयत खराब होने पर उन्हें परिजन बुधवार (13 मई) सुबह सिविल अस्पताल ले गए, पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतीक की मौत किस कारण हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रतीक किसी बीमारी से पीड़ित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने मांग की है कि प्रतीक यादव की मौत की जांच होनी चाहिए। सच सबके सामने आना चाहिए।