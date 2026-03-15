मुंबई शर्मसार: नाबालिग लड़की के साथ बारी-बारी से की हैवानियत, आफताब और अनीस गिरफ्तार

मुंबई के चेंबूर इलाके से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। चेंबूर के टिलक नगर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर मुंबई में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।