अंजलि अवस्थी ने पूरे हेल्थकेयर सिस्टम को दी खुली चुनौती, प्रोमो ने भ्रष्ट मेडिकल माफियाओं की उड़ाई नींद

Advocate Anjali Awasthi New Promo: स्टार प्लस की आज कल सबसे चर्चा में रहने वाली शो 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' फैंस के बीच अपनी विशेष पहचान बनने में कामयाब रही है। बता दें, इस शो में श्रीतमा मित्रा ने अंजलि अवस्थी का रोल निभाया है, जो ना केवल एक मेहनती वकील हैं, बल्कि समाज के बीच न्याय और सच्चाई के मजबूत स्तंभ के रूप में उभरी हैं। अपने साहस और निडरता के चलते अंजलि ने कई बार न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है और कमजोरों की आवाज बनी हैं।