गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, अपराध निवारण शाखा (PCB) को सूचना मिली थी कि हरियाणा से राजस्थान होते हुए अहमदाबाद की ओर एक कंटेनर आ रहा है। जैसे ही कंटेनर नारोदा रिंग रोड के ब्रिज के पास पहुंचा, अधिकारियों ने उसे रोककर जांच की। कंटेनर के ड्राइवर, मंगीराम जाट, राजस्थान के सदपुरा गांव के निवासी, ने दावा किया कि कंटेनर में साइकिलें लदी हुई हैं। लेकिन डाक्यूमेंट्स में असमानता देखकर पुलिस ने कंटेनर खोला और पाया कि इसमें विदेशी शराब के कार्टन भरे हुए हैं।