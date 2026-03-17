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गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

अहमदाबाद पुलिस ने 1 करोड़ 8 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई PCB की खुफिया जानकारी के आधार पर की गई।

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अहमदाबाद

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Devika Chatraj

Mar 17, 2026

गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई (IANS)

गुजरात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत एक करोड़ 8 लाख रुपये की विदेशी शराब बरामद की है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अहमदाबाद के नारोदा क्षेत्र के सुतार फैक्ट्री ब्रिज के पास सोमवार देर रात हुई।

खुफिया जानकारी के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, अपराध निवारण शाखा (PCB) को सूचना मिली थी कि हरियाणा से राजस्थान होते हुए अहमदाबाद की ओर एक कंटेनर आ रहा है। जैसे ही कंटेनर नारोदा रिंग रोड के ब्रिज के पास पहुंचा, अधिकारियों ने उसे रोककर जांच की। कंटेनर के ड्राइवर, मंगीराम जाट, राजस्थान के सदपुरा गांव के निवासी, ने दावा किया कि कंटेनर में साइकिलें लदी हुई हैं। लेकिन डाक्यूमेंट्स में असमानता देखकर पुलिस ने कंटेनर खोला और पाया कि इसमें विदेशी शराब के कार्टन भरे हुए हैं।

जब्त माल की कीमत

पुलिस ने कंटेनर से लगभग 23,232 बोतलें (892 बॉक्स में पैक) बरामद कीं। इनकी कीमत लगभग एक करोड़ आठ लाख रुपये है।

क्या-क्या हुआ बरामद?

  • ड्राइवर का मोबाइल फोन- 10,000 रुपये
  • कैश - 1,450 रुपये
  • कंटेनर - 20,00,000 रुपये

ड्राइवर के खिलाफ गुजरात प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है।

अहमदाबाद में हाल की बड़ी कार्रवाई

पिछले कुछ महीनों में भी शहर में बड़ी शराब जब्तियाँ हुई हैं जिनमें नारोल क्षेत्र में 10,749 से अधिक बोतलें बरामद हुई थी। दीवाली से पहले शहर के अलग-अलग हिस्सों से 2.06 करोड़ रुपये मूल्य की शराब जब्त की गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य में अवैध शराब तस्करी को रोकने और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने का हिस्सा है।

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Updated on:

17 Mar 2026 02:22 pm

Published on:

17 Mar 2026 02:19 pm

Hindi News / National News / गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

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