गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई (IANS)
गुजरात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत एक करोड़ 8 लाख रुपये की विदेशी शराब बरामद की है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अहमदाबाद के नारोदा क्षेत्र के सुतार फैक्ट्री ब्रिज के पास सोमवार देर रात हुई।
पुलिस के अनुसार, अपराध निवारण शाखा (PCB) को सूचना मिली थी कि हरियाणा से राजस्थान होते हुए अहमदाबाद की ओर एक कंटेनर आ रहा है। जैसे ही कंटेनर नारोदा रिंग रोड के ब्रिज के पास पहुंचा, अधिकारियों ने उसे रोककर जांच की। कंटेनर के ड्राइवर, मंगीराम जाट, राजस्थान के सदपुरा गांव के निवासी, ने दावा किया कि कंटेनर में साइकिलें लदी हुई हैं। लेकिन डाक्यूमेंट्स में असमानता देखकर पुलिस ने कंटेनर खोला और पाया कि इसमें विदेशी शराब के कार्टन भरे हुए हैं।
पुलिस ने कंटेनर से लगभग 23,232 बोतलें (892 बॉक्स में पैक) बरामद कीं। इनकी कीमत लगभग एक करोड़ आठ लाख रुपये है।
ड्राइवर के खिलाफ गुजरात प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है।
पिछले कुछ महीनों में भी शहर में बड़ी शराब जब्तियाँ हुई हैं जिनमें नारोल क्षेत्र में 10,749 से अधिक बोतलें बरामद हुई थी। दीवाली से पहले शहर के अलग-अलग हिस्सों से 2.06 करोड़ रुपये मूल्य की शराब जब्त की गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य में अवैध शराब तस्करी को रोकने और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने का हिस्सा है।
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