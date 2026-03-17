Opposition Suspension: लोकसभा से 8 सांसदों का निलंबन हटा, विपक्ष ने किया स्वागत

8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन रद्द होने पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, 'हम सदन का, अपने नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कल स्पीकर से चर्चा करके इस ओर फैसला लिया… हम भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहते हैं लेकिन यहां पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और चुने हुए नेता को भी नहीं बोलने देंगे तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। इसी बात को लेकर उस समय ये कहासुनी हुई और उस समय जो संसद नहीं चलने दिया गया… हमारा केवल इतना कहना है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए आइना होता है और सत्ता पक्ष को आइने की ओर देखना चाहिए… हम भी चाहते हैं कि हम किसी सीमा को पार न करें लेकिन सबसे पहले सदन को चलाने का काम सत्ता पक्ष का है… हमारी जो बात है उसे हमें सदन में रखने का मौका तो दें, चाहें बाद में उसे नकार दें…'