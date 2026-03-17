US-ISrael vs Iran War: इजरायल परमाणु हथियार का करेगा इस्तेमाल? राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया जवाब

ट्रंप का कहना है कि यह कदम उचित है, क्योंकि ईरान करीब आधी सदी से अमेरिका के लिए समस्याएं पैदा करता रहा है। वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने भी ईरान के खिलाफ ट्रंप द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'मैं राष्ट्रपति से सहमत हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। यह सैन्य कार्रवाई राष्ट्रपति के नेतृत्व में की गई है। हम सभी, चाहे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, अपने सैनिकों की सफलता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें।'