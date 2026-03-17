Global Warming Impact: जलवायु परिवर्तन अब हमारे दिन को बना रहा लंबा, 36 लाख साल में सबसे बड़ा बदलाव

Climate Change: क्या आपने कभी सोचा है कि ध्रुवों पर पिघलती बर्फ केवल समुद्र का जलस्तर ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि हमारे ग्रह के घूमने की रफ्तार को भी धीमा कर रही है? वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहा जलवायु परिवर्तन अब पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक बन गया है। हर सदी में दिन की लंबाई में लगभग 1.33 मिलीसेकंड का इजाफा हो रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पिछले 36 लाख साल में इतनी तेजी से दिन की लंबाई में बदलाव कभी नहीं देखा गया।