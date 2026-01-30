अगर सुनेत्रा बनीं डिप्टी CM तो प्रफुल्ल पटेल का क्या होगा? जब अजित के लिए दिया धोखा तो टूट गए थे शरद

साल 2023 में अजित पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी। अपने साथ वह 40 विधायकों को लेकर शरद से अलग हो गए। इसमें प्रफुल्ल पटेल ने भी अजित पवार का साथ दिया। प्रफुल्ल के धोखे से शरद पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि प्रफुल्ल के साथ मेरा बेटे जैसा रिश्ता था।