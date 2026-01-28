28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अजित पवार को सुप्रिया सुले ने क्यों दिया था राजनीति के ‘अमिताभ बच्चन’ का टैग? जो बना विवाद की वजह

Ajit Pawar Was Amitabh Bachchan Of Maharashtra: महाराष्ट्र की राजनीतिक विवादों में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सुप्रिया सुले ने अजित पवार को "राजनीति के अमिताभ बच्चन" का टैग दिया। ये कमेंट मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 28, 2026

अजित पवार और सुप्रिया सुले

अजित पवार और सुप्रिया सुले (सोर्स: X @AjitPawarSpeaks)

Ajit Pawar Was Amitabh Bachchan Of Maharashtra: महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार यानी आज 28 जनवरी को एक विमान हादसे में निधन हो गया। बता दें, बारामती के पास हुए इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। इस खबर से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

दरअसल, अजित पवार महज एक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी शख्सियत थे जिनका दबदबा हर दल महसूस करता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का 'अमिताभ बच्चन' कहा जाता था? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इस मजेदार नाम के पीछे की वजह…

राज्य की सत्ता में उनका दबदबा

राजनीति के अजित दादा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1982 में की थी और दशकों लंबे करियर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन राज्य की सत्ता में उनका दबदबा हमेशा कायम रहा है। दरअसल, उनके काम करने के सख्त अंदाज और संगठन पर मजबूत पकड़ के कारण उन्हें 'दादा' के नाम से पुकारा जाता था। उनकी लोकप्रियता और ताकत का आलम ये था कि विरोधी पार्टियां भी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं।

साल 2023 में जब महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उथल-पुथल चल रही थी, तब अजित पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उस दौरान तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर ने अजित पवार को सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी (शिवसेना) में शामिल होने का ऑफर दिया था। केसरकर ने कहा था कि अजित पवार एक ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता गंभीरता से सुनती है और उनके अनुभव का फायदा सरकार को मिलना ही चाहिए।

सुप्रिया सुले ने अजित पवार को दिया राजनीति के अमिताभ बच्चन का टैग?

दरअसल, इस ऑफर पर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल सनसनी मच गई थी और उनकी बहन और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए अजित पवार की तुलना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से की थी। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने कहा था, "अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं। जिस तरह हर फिल्ममेकर चाहता है कि उसकी फिल्म में अमिताभ बच्चन हों, उनकी आवाज हो, उनकी फोटो हो या सिर्फ उनके हस्ताक्षर ही मिल जाएं, वैसे ही हर राजनीतिक दल चाहता है कि अजित पवार उनके साथ हों। उनका नाम और उनका काम ही काफी है।"

इसके बाद उनके दल बदलने की कई अफवाहें चरम पर थीं, तब अजित पवार ने खुद सामने आकर उन सभी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने बड़े साफ लहजे में कहा था कि वे "मरते दम तक एनसीपी में ही रहेंगे।" हालांकि बाद के समय में राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन उनकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। बता दें, अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

28 Jan 2026 01:17 pm

Hindi News / Entertainment / अजित पवार को सुप्रिया सुले ने क्यों दिया था राजनीति के ‘अमिताभ बच्चन’ का टैग? जो बना विवाद की वजह

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अजित पवार ही नहीं, इन Bollywood सितारों की भी प्लेन क्रैश में हुई मौत, एक एक्टर का खत्म हुआ था पूरा परिवार

Ajit Pawar Death and this bollywood stars also died In Plane Crash one actor with whole family died
बॉलीवुड

वरुण धवन पर कोई जुर्माना नहीं… टीम का बयान जारी, मेट्रो में किया था ये काम

Varun dhawan
बॉलीवुड

प्लेन क्रैश के सीन देख कांप उठेंगे आप… इन फिल्मों ने उड़ान को बना दिया बेहद खौफनाक

Plane Crash Scenes In Films
मनोरंजन

‘अरिजीत सिंह की चल रही साढ़े-साती’, ज्योतिष ने किया बड़ा दावा, फैंस बोले- ये ज्ञान…

Arijit Singh
बॉलीवुड

अजित पवार का फिल्म इंडस्ट्री से था खास कनेक्शन, बेहद कम लोग जानते होंगे ये बात…

Ajit Pawar death in plash crash deputy cm in maharashtra his Bollywood Connection people not know
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.