अजित पवार को सुप्रिया सुले ने क्यों दिया था राजनीति के ‘अमिताभ बच्चन’ का टैग? जो बना विवाद की वजह

दरअसल, इस ऑफर पर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल सनसनी मच गई थी और उनकी बहन और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए अजित पवार की तुलना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से की थी। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने कहा था, "अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के अमिताभ बच्चन हैं। जिस तरह हर फिल्ममेकर चाहता है कि उसकी फिल्म में अमिताभ बच्चन हों, उनकी आवाज हो, उनकी फोटो हो या सिर्फ उनके हस्ताक्षर ही मिल जाएं, वैसे ही हर राजनीतिक दल चाहता है कि अजित पवार उनके साथ हों। उनका नाम और उनका काम ही काफी है।"