29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार विमान हादसा: फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी को कागज पर दिखाया पैसेंजर, मां बोलीं- हादसे की जांच हो

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ बारामती में बुधवार सुबह हुए विमान हादसे में जौनपुर की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत हो गई। फ्लाइट कंपनी ने पिंकी को यात्री के रूप में सूचीबद्ध किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। पिंकी की मां माया ने सख्त जांच की मांग की और बताया कि सुबह से वे परेशान थीं, कई मैसेज किए लेकिन जवाब नहीं मिला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 29, 2026

अजित पवार के साथ फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। (फोटो- X/ckdadar)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ जौनपुर की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी बुधवार सुबह विमान हादसे में मौत हो गई।

अब हादसे की जांच में नई बात सामने आई है। फ्लाइट कंपनी ने यात्री के रूप में पिंकी को नामित किया है। जिसको लेकर बवाल मच गया है।

इस बीच, पिंकी की मां माया ने कहा है कि हादसे की सख्ती से जांच होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह पिंकी को लेकर सुबह से ही परेशान थीं। उन्होंने पिंकी को कई मैसेज किए थे, जिसका उसने जवाब नहीं दिया था।

मां को काफी समय तक कुछ नहीं बताया गया

पिंकी की मां ने कहा- मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ हो गया है। लेकिन लोग मुझे कुछ नहीं बता नहीं रहे थे। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था, कुछ गड़बड़ है। वह हर सुबह मुझे फोन करती थी। वह मुझसे नाश्ता करने और दवा लेने के लिए कहती थी।

मां ने बताया- पिंकी ने वह हर सुबह मुझे फोन करती थी। लेकिन आज उसने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पिंकी अक्सर बड़े राजनीतिक नेताओं को ले जाने वाली फ्लाइट्स में काम करती थी।

जांच को लेकर पिंकी की मां ने क्या कहा?

जब मां से पूछा गया कि क्या वह क्रैश की जांच चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हां वह अपनी बेटी की मौत के पीछे की असली वजह जानना चाहती हैं। हादसे की जांच होनी चाहिए। मेरी बेटी चली गई है। वह अब वापस नहीं आएगी।

बता दें कि पिंकी की मंगलवार रात अपने छोटे भाई से भी आखिरी बातचीत हुई थी। इस दौरान, उसने कहा था कि वह गरीब स्टूडेंट्स को एविएशन इंडस्ट्री में शामिल होने की ट्रेनिंग देकर उनकी आर्थिक मदद करना चाहती है।

पिता से भी पिंकी की हुई थी बात

इसके अलावा, मंगलवार को पिंकी ने अपने पिता शिव से भी फोन पर भी बात की थी। जिस दौरान उसने पिता को कहा था कि बुधवार को वह नांदेड़ पहुंचने के बाद फोन करेगी। लेकिन अगले सुबह पिता को प्लेन क्रैश की खबर मिली।

पिंकी की मौत के बाद माली परिवार पूरी तरह से टूट गया है। पिंकी की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पिंकी की बड़ी बहन प्रीति ने बताया कि पिंकी करीब आठ साल से इस इंडस्ट्री में थी। पिंकी ने प्रभादेवी के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की।

क्लास 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उसने एक कोर्स किया और 2017 में ग्राउंड स्टाफ के तौर पर काम शुरू किया। वह 2022 से केबिन क्रू के तौर पर काम कर रही थी। बड़ी बहन ने बताया कि पिंकी शनिवार को भी पवार के साथ कहीं गई थी और उसी दिन लौट भी आई।

ये भी पढ़ें

‘अब बस, थक चुका हूं…’ मौत से 5 दिन पहले आखिर क्यों ऐसा बोले थे अजित पवार?
मुंबई
Ajit Pawar death
#AjitPawarDeathमें अब तक

अजित पवार विमान हादसा: फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी को कागज पर दिखाया पैसेंजर, मां बोलीं- हादसे की जांच हो

Maharashtra Mahayuti BJP

अजित पवार के पास अभी कितने विधायक? उनके जाने से फडणवीस की सरकार बच पाएगी? यहां समझें

पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे पार्थ ने दी मुखाग्नि, फूट-फूटकर रोए समर्थक

Ajit Pawar and Sharad Pawar

अजित पवार की मौत थी साजिश? चाचा शरद पवार ने कहा – “राजनीति करने की ज़रूरत नहीं”

Ajit Pawar Plane Crash: दिल्ली हवाईअड्डे पर ड्राई क्लीनर थे पिंकी के पापा, पीएम की सेवा में गलती पर गई थी नौकरी

Ajit Pawar: चुनावी मैदान में अजित पवार की बहन के सामने टिक नहीं पाईं थीं पत्नी सुनेत्रा, क्या अब दोनों NCP का होगा विलय?

Ajit Pawar Plane Crash

बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार, गृहमंत्री शाह भी पहुंचेंगे

ajit pawar plane crash

Ajit Pawar Death: शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी; भतीजे अजित पवार की मौत से टूटे राजनीति के चाणक्य

Ajit Pawar plane crash death

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी

ajit pawar plane crash

Ajit Pawar Plane Crash: इस कंपनी का था दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, जिसमें हुई अजित पवार की मौत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 12:22 pm

Hindi News / National News / अजित पवार विमान हादसा: फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी को कागज पर दिखाया पैसेंजर, मां बोलीं- हादसे की जांच हो
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.