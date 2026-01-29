अजित पवार विमान हादसा: फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी को कागज पर दिखाया पैसेंजर, मां बोलीं- हादसे की जांच हो

अजित पवार के साथ फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। (फोटो- X/ckdadar)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ जौनपुर की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी बुधवार सुबह विमान हादसे में मौत हो गई।
अब हादसे की जांच में नई बात सामने आई है। फ्लाइट कंपनी ने यात्री के रूप में पिंकी को नामित किया है। जिसको लेकर बवाल मच गया है।
इस बीच, पिंकी की मां माया ने कहा है कि हादसे की सख्ती से जांच होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह पिंकी को लेकर सुबह से ही परेशान थीं। उन्होंने पिंकी को कई मैसेज किए थे, जिसका उसने जवाब नहीं दिया था।
पिंकी की मां ने कहा- मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ हो गया है। लेकिन लोग मुझे कुछ नहीं बता नहीं रहे थे। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था, कुछ गड़बड़ है। वह हर सुबह मुझे फोन करती थी। वह मुझसे नाश्ता करने और दवा लेने के लिए कहती थी।
मां ने बताया- पिंकी ने वह हर सुबह मुझे फोन करती थी। लेकिन आज उसने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पिंकी अक्सर बड़े राजनीतिक नेताओं को ले जाने वाली फ्लाइट्स में काम करती थी।
जब मां से पूछा गया कि क्या वह क्रैश की जांच चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हां वह अपनी बेटी की मौत के पीछे की असली वजह जानना चाहती हैं। हादसे की जांच होनी चाहिए। मेरी बेटी चली गई है। वह अब वापस नहीं आएगी।
बता दें कि पिंकी की मंगलवार रात अपने छोटे भाई से भी आखिरी बातचीत हुई थी। इस दौरान, उसने कहा था कि वह गरीब स्टूडेंट्स को एविएशन इंडस्ट्री में शामिल होने की ट्रेनिंग देकर उनकी आर्थिक मदद करना चाहती है।
इसके अलावा, मंगलवार को पिंकी ने अपने पिता शिव से भी फोन पर भी बात की थी। जिस दौरान उसने पिता को कहा था कि बुधवार को वह नांदेड़ पहुंचने के बाद फोन करेगी। लेकिन अगले सुबह पिता को प्लेन क्रैश की खबर मिली।
पिंकी की मौत के बाद माली परिवार पूरी तरह से टूट गया है। पिंकी की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पिंकी की बड़ी बहन प्रीति ने बताया कि पिंकी करीब आठ साल से इस इंडस्ट्री में थी। पिंकी ने प्रभादेवी के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की।
क्लास 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उसने एक कोर्स किया और 2017 में ग्राउंड स्टाफ के तौर पर काम शुरू किया। वह 2022 से केबिन क्रू के तौर पर काम कर रही थी। बड़ी बहन ने बताया कि पिंकी शनिवार को भी पवार के साथ कहीं गई थी और उसी दिन लौट भी आई।
