अजित पवार की मौत थी साजिश? चाचा शरद पवार ने कहा – “राजनीति करने की ज़रूरत नहीं”

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की बुधवार 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिससे अजित पवार समेत 5 लोग, जो उसमें सवार थे, ने अपनी जान गंवा दी। उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए यह एक बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई नेता अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त कर चुके हैं। आज राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा। अजित पवार के विमान हादसे पर कई लोग राजनीति करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और उनकी मौत के पीछे साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में अब उनके चाचा शरद पवार (Sharad Pawar) ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है।