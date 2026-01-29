अजित पवार की मौत थी साजिश? चाचा शरद पवार ने कहा – “राजनीति करने की ज़रूरत नहीं”

Ajit Pawar and Sharad Pawar (Photo - ANI)
महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की बुधवार 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिससे अजित पवार समेत 5 लोग, जो उसमें सवार थे, ने अपनी जान गंवा दी। उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए यह एक बड़ा झटका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई नेता अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त कर चुके हैं। आज राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा। अजित पवार के विमान हादसे पर कई लोग राजनीति करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और उनकी मौत के पीछे साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में अब उनके चाचा शरद पवार (Sharad Pawar) ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है।
पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने अजित पवार की मौत के पीछे साजिश के होने की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच करने की मांग की है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने उनके इस बयान की निंदा की है तो वहीँ अब शरद पवार ने भी अब इस मामले में बड़ा बयान दिया है। अजित के चाचा ने साफ कर दिया है कि उनके भतीजे की मौत साजिश नहीं थी और इस मामले में राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अजित की मौत के बाद अब बड़ा सवाल यह भी है कि उनकी पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा? एनसीपी के संस्थापक सदस्य प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) को अजित का भरोसेमंद साथी माना जाता है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह एनसीपी की कमान संभाल सकते हैं। सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) का नाम भी इस रेस में शामिल है। इन दोनों के अलावा अन्य नामों पर भी चर्चा संभव है। साथ ही अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) और बेटे पार्थ पवार (Parth Pawar) के नाम भी पार्टी की बागडोर संभालने के लिए संभावित उम्मीदवारों की रेस में शामिल हैं।
