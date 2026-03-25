Pre-Monsoon: फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 26, 27 और 28 मार्च को इन राज्यों में बरसेंगे बादल

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की हलचल 26 मार्च की रात से शुरू होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ेगी। इसके प्रभाव से 26 मार्च को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिसके साथ 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इसी दिन गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। 27 मार्च को दिल्ली, उत्तराखंड में हल्की बारिश और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। 28 मार्च से एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान के क्षेत्रों में भी 28 मार्च से बारिश और गरज के साथ मौसम बदलने के आसार हैं।