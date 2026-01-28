“विमान 100% सुरक्षित था”, अजित पवार के निधन के बाद एविएशन कंपनी का बयान आया सामने

Ajit Pawar's plane crashes
महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। आज, बुधवार 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में उनका विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। जिस विमान में अजित पवार यात्रा कर रहे थे, अब उसकी कंपनी का बयान सामने आया है।
अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो विमान सुरक्षित था जिसमें पवार यात्रा कर रहे थे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह जिस विमान में यात्रा कर रहे थे, उसका नाम Bombardier Learjet 40/45 (Learjet 45XR) था। यह एक निजी विमान था, जिसे वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (VSR Ventures Private Limited) नाम की एविएशन कंपनी ऑपरेट करती है। एविएशन कंपनी ने बयान जारी किया है और साफ किया है कि विमान 100% सुरक्षित था। कंपनी के प्रवक्ता वीके सिंह ने इस बारे में जानकारी दी।
कंपनी के प्रवक्ता वीके सिंह ने बताया कि जिस विमान में अजित पवार यात्रा कर रहे थे, उसका चालक दल भी अनुभवी था। कंपनी के अनुसार विमान हादसे की वजह खराब दृश्यता हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
अजित पवार का विमान किस वजह से हादसे का शिकार हुआ, इस मामले की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) जल्द जांच शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि विमान में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मौसम खराब था।
