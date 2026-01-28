“विमान 100% सुरक्षित था”, अजित पवार के निधन के बाद एविएशन कंपनी का बयान आया सामने

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। आज, बुधवार 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में उनका विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। जिस विमान में अजित पवार यात्रा कर रहे थे, अब उसकी कंपनी का बयान सामने आया है।