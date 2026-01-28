28 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

“विमान 100% सुरक्षित था”, अजित पवार के निधन के बाद एविएशन कंपनी का बयान आया सामने

Ajit Pawar Plane Crash Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की आज विमान हादसे में मौत हो गई है। बारामती में उनके प्लेन के क्रैश होने की वजह से अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उनके निधन के बाद अब विमान कंपनी का बयान सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 28, 2026

Ajit Pawar's plane crashes

Ajit Pawar's plane crashes

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। आज, बुधवार 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में उनका विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। जिस विमान में अजित पवार यात्रा कर रहे थे, अब उसकी कंपनी का बयान सामने आया है।

"विमान 100% सुरक्षित था"

अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो विमान सुरक्षित था जिसमें पवार यात्रा कर रहे थे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह जिस विमान में यात्रा कर रहे थे, उसका नाम Bombardier Learjet 40/45 (Learjet 45XR) था। यह एक निजी विमान था, जिसे वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (VSR Ventures Private Limited) नाम की एविएशन कंपनी ऑपरेट करती है। एविएशन कंपनी ने बयान जारी किया है और साफ किया है कि विमान 100% सुरक्षित था। कंपनी के प्रवक्ता वीके सिंह ने इस बारे में जानकारी दी।

चालक दल भी अनुभवी था

कंपनी के प्रवक्ता वीके सिंह ने बताया कि जिस विमान में अजित पवार यात्रा कर रहे थे, उसका चालक दल भी अनुभवी था। कंपनी के अनुसार विमान हादसे की वजह खराब दृश्यता हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

जल्द शुरू होगी मामले की जांच

अजित पवार का विमान किस वजह से हादसे का शिकार हुआ, इस मामले की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) जल्द जांच शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि विमान में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मौसम खराब था।

Updated on:

28 Jan 2026 12:35 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:31 pm

Hindi News / National News / "विमान 100% सुरक्षित था", अजित पवार के निधन के बाद एविएशन कंपनी का बयान आया सामने

