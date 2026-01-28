अजित पवार की विमान हादसे में मौत, उनसे पहले ये नेता भी गंवा चुके हैं विमान हादसों में अपनी जान

Ajit Pawar (Photo - ANI)
महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की आज, बुधवार 28 जनवरी को एक विमान हादसे में मौत हो गई। पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया। विमान में पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी और पायलट भी शामिल थे। डीजीसीए (DGCA) ने पुष्टि की कि हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। विमान हादसे में पवार की मौत से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है।
पवार से कई अन्य भारतीय नेताओं की भी विमान हादसों में मौत हो चुकी है। आइए नज़र डालते हैं कि नेताओं ने विमान हादसों में अपनी जान गंवाई।
कांग्रेस नेता और इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की 23 जून 1980 को विमान हादसे में मौत हो गई थी। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास उनका विमान क्रैश हुआ था।
कांग्रेस नेता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर 2001 को विमान हादसे में मौत हो गई थी। वह कानपुर में रैली के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उनका निजी विमान क्रैश हो गया था।
कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। नल्लामाला जंगल में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था।
कांग्रेस नेता और अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत 30 अप्रैल 2011 को हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई थी। उनका हेलीकॉप्टर चीन की बॉर्डर के पास क्रैश हुआ था।
तेलुगु देशम पार्टी के नेता और तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जी.एम.सी. बालयोगी की 3 मार्च 2002 को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था।
कांग्रेस के नेता, हरियाणा के तत्कालीन पावर मंत्री और उद्योगपति ओ.पी. जिंदल की हेलीकॉप्टर हादसे में 31 मार्च 2005 को मौत हो गई थी। उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था।
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहन कुमारमंगलम की मौत 31 मई 1973 को विमान हादसे में हुई थी। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440 क्रैश में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी।
