अजित पवार की विमान हादसे में मौत, उनसे पहले ये नेता भी गंवा चुके हैं विमान हादसों में अपनी जान

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की आज, बुधवार 28 जनवरी को एक विमान हादसे में मौत हो गई। पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया। विमान में पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी और पायलट भी शामिल थे। डीजीसीए (DGCA) ने पुष्टि की कि हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। विमान हादसे में पवार की मौत से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है।