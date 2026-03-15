15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान युद्ध के चलते CBSE का बड़ा फैसला, कई देशों में रद्द की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं

CBSE Class 12 Exam Cancelled in West Asia: ईरान पर अमेरिका-इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बीच CBSE ने बड़ा फैसला लेते हुए बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच होने वाली सभी परीक्षाएं प्रभावित छात्रों के लिए नहीं होंगी, परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पर जल्द दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 15, 2026

CBSE Class 12 Board Exams Cancelled in Iran, UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and Bahrain

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Photo IANS)

CBSE Exam Cancelled in Middle East: अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई का प्रभाव अब तेल और गैस के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। इसी के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कुछ मध्य-पूर्वी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यह फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सभी CBSE स्कूलों पर लागू होगा।

फैसले की वजह क्या है?

भारत के अलावा विदेशों में भी CBSE के लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। दुनिया के 26 देशों में बोर्ड परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही थीं, लेकिन अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण मध्य-पूर्व के कई देशों में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं हो पाया।

बोर्ड ने इन देशों में परीक्षा कराने की संभावनाओं का कई बार आकलन किया। स्थानीय विद्यालयों से प्राप्त अनुरोधों, उपलब्ध सूचनाओं और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंततः परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च और 9 मार्च 2026 को इस संबंध में सर्कुलर जारी किए गए थे, जिनमें कुछ परीक्षाओं को पहले स्थगित किया गया था। अब उन सभी परीक्षाओं को भी रद्द मान लिया गया है।

16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच होने वाली परीक्षाएं रद्द

CBSE के ताजा फैसले के अनुसार 16 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होने वाली कक्षा 12 की सभी बोर्ड परीक्षाएं इन देशों के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। साथ ही पहले से स्थगित परीक्षाएं भी अब रद्द मानी जाएंगी।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन छात्रों का परिणाम किस आधार पर घोषित किया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति को लेकर CBSE जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

इस निर्णय की आधिकारिक जानकारी संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों को भी दे दी गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बोर्ड विद्यार्थियों के परिणाम घोषित करने के लिए कौन-सा मूल्यांकन तरीका अपनाता है।

ये भी पढ़ें

US-Israel-Iran War: मिडिल-ईस्ट जंग के चलते भारत ने उठाया बड़ा कदम, फारस की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना तैनात
विदेश
Several Indian Navy warships have been deployed near the Persian Gulf.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

15 Mar 2026 12:47 pm

Hindi News / World / ईरान युद्ध के चलते CBSE का बड़ा फैसला, कई देशों में रद्द की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Iran Israel War: IRGC के कमांडो ने खाई कसम, कहा- अगर वह जिंदा है तो स्कूली बच्चों के हत्यारे नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं…

Ebrahim Zolfaghari
विदेश

‘मोजतबा खामेनेई की हो गई मौत’…ट्रंप का हैरान करने वाला दावा! ईरान ने दिया जवाब

Donald Trump and Mojtaba Khamenei
विदेश

क्या नेतन्याहू की हो गई मौत? जानें अपने पीएम को लेकर क्या बोला इजरायल

Benjamin Netanyahu
विदेश

US-Israel vs Iran: ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा-अभी जंग खत्म..

Donald Trump
विदेश

बच्चों से बचपन छीन सकते हैं एआई खिलौने, एक्सपर्ट्स बोले – हो सकता है गलत असर

Child playing with AI toy
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.