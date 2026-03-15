ईरान युद्ध के चलते CBSE का बड़ा फैसला, कई देशों में रद्द की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं

CBSE Exam Cancelled in Middle East: अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई का प्रभाव अब तेल और गैस के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। इसी के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कुछ मध्य-पूर्वी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यह फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सभी CBSE स्कूलों पर लागू होगा।