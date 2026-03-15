केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले- ‘US-Iran War’ से भारत को शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान तो होगा’

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑयल-गैस रिजर्व को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भारत को शॉर्ट टर्म में कुछ आर्थिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। एक बिजनेस न्यूज चैनल के अवॉर्ड समारोह शिरकत करते हुए गोयल ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते भारत पर आंशिक रूप से असर पड़ सकता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। इसके बुनियादी सिद्धांत भी बेहतर हैं। इसलिए लॉन्गटर्म तक इसका असर नहीं रहेगा। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। यह नहीं बता सकता कि यह युद्ध कब तक चलेगा, लेकिन भारत के लोग समझते हैं कि यह एक ऐसी चुनौती है, जिसे हमें पार करना होगा।