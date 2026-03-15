‘BJP कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ज्ञानेश कुमार…’, पांच राज्यों के चुनाव पर भड़का विपक्ष

ECI likely to announce Assembly 5 States poll schedule today: चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ से आज 5 राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी) की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। EC की तरफ से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा पूरा ब्यौरा जारी किया जा सकता है। उधर, विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित किए जाने की संभावना के बाद सभी दलों की ओर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है।