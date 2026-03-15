‘BJP कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ज्ञानेश कुमार…’, पांच राज्यों के चुनाव पर भड़का विपक्ष

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Photo - IANS)
ECI likely to announce Assembly 5 States poll schedule today: चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ से आज 5 राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी) की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। EC की तरफ से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा पूरा ब्यौरा जारी किया जा सकता है। उधर, विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित किए जाने की संभावना के बाद सभी दलों की ओर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है।
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां होगी। शायद भाजपा कार्यालय में होगी। आज का चुनाव आयोग भाजपा की एक विस्तारित शाखा बन चुका है… हमें इस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ये लोग भाजपा के लिए काम करते हैं…”
आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, 'राज्य में तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान जो अत्याचार हुए हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उद्योग बंद हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और निस्संदेह भाजपा द्वारा बनाई जाने वाली नई सरकार बंगाल की शान को वापस लाएगी…'
वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, 'अत्यंत अक्षम, असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदार डीएमके सरकार, जिसका नेतृत्व एमके स्टालिन कर रहे हैं, को आधुनिक युग के नीरो के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। जैसे नीरो रोम जलते समय खुशी-खुशी वीणा बजा रहा था, उसी तरह जब तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर कठोर यौन उत्पीड़न और हमले हो रहे हैं, डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो गृह मंत्री भी हैं, रील बना रहे हैं और इन अपराधों को रोकने में नाकाम रहे हैं।
सीआर केसवन ने आगे कहा, '....डीएमके के सहयोगी कांग्रेस और टीएमसी पूरी तरह से चुप हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी हमेशा अन्य देशों में महिलाओं की स्थिति और अन्य मुद्दों पर संपादकीय लिखते हैं, ट्वीट करते हैं और बयान देते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी राज्य की बात आती है, तो उन्होंने एमके स्टालिन को फोन क्यों नहीं किया और अपनी चिंता, चिंता और पीड़ा व्यक्त क्यों नहीं की? यह डीएमके और इसके सहयोगियों की कपटपूर्णता को दर्शाता है…"
भाजपा सांसद के सुदाकर ने कहा, '…जो भी घोषणा चुनाव आयोग पूरे देश के लिए करेगा, हम तैयार हैं। भाजपा चुनाव की तैयारी नहीं करती, हम देश की सेवा करते हैं… हमें पूरा विश्वास है कि हम असम में फिर से जीतेंगे, और पुडुचेरी में एनडीए की जीत की भी अच्छी संभावना है। तमिलनाडु में एनडीए की लहर है…'
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वपेरुंथगाई (K. Selvaperunthagai) ने कहा, 'हम ब्लॉक स्तर और गांव स्तर तक हर जगह भाजपा और एआईएडीएमके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोग BJP और एआईएडीएमके से बहुत नाराज हैं; वे उन्हें वोट नहीं देंगे और उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। चुनाव वाले राज्यों के लिए आज चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना पर के सेल्वपेरुंथगाई ने कहा, 'हम इसका स्वागत करते हैं। तमिलनाडु DMK गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार है।'
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