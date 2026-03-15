15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Pre-Monsoon Rain: मौसम ने फिर मारी पलटी, अगले 72 घंटों में कई राज्यों में तेज बारिश का IMD Alert

Rainfall Warning: IMD ने 15 मार्च से अगले 72 घंटों के लिए कई राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर-पूर्वी, मध्य, पूर्वी और पहाड़ी इलाकों में प्री-मानसून जैसी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। India Meteorological Department की सलाह के अनुसार सावधानी बरतें और मौसम अपडेट देखते रहें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 15, 2026

Heavy Rain alert by IMD in March

IMD ने जारी किया Rain and Thunderstorm Alert (File Photo)

Heavy Rainfall Warning by IMD: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने अगले 72 घंटों के दौरान कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और गरज‑चमक की चेतावनी जारी की है। मार्च महीने की इस गर्मी के बीच प्री‑मानसून जैसी गतिविधियां तेज होने लगी हैं, जिसके कारण गर्मी और उमस के साथ मौसम कई जगहों पर सक्रिय रहेगा। IMD ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम के अपडेट लगातार देखने की सलाह दी है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में तेज बारिश

IMD के अनुसार असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले तीन दिनों में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 14 मार्च को असम के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 15 मार्च को असम और मेघालय के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के तेज होने के आसार हैं। 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और असम में फिर से कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी रह सकता है।

पश्चिम बंगाल-सिक्किम में गरज-चमक के साथ बारिश

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम सक्रिय रहेगा। 14 से 18 मार्च तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। अचानक मौसम बदलने के कारण तापमान में गिरावट और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है।

मध्य और पूर्वी भारत में प्री-मानसून जैसी गतिविधियां

मौसम विभाग के अनुसार, 16 से 19 मार्च तक मध्य और पूर्वी भारत में प्री‑मानसून जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश, गरज‑चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे अचानक मौसम खराब हो सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में 15 और 16 मार्च को बारिश के साथ गरज‑चमक की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की चेतावनी भी दी गई है। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ने और यात्रा प्रभावित होने की संभावना है।

मौसम विभाग की सलाह

IMD ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। आंधी या बिजली गिरने के समय खुले स्थानों से दूर रहें और पेड़ों के नीचे खड़े न हों। किसानों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और उसी के अनुसार खेती से जुड़े काम करने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

weatehr news

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

15 Mar 2026 06:09 am

Hindi News / National News / Pre-Monsoon Rain: मौसम ने फिर मारी पलटी, अगले 72 घंटों में कई राज्यों में तेज बारिश का IMD Alert

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Forbes Richest Woman List 2026: दुनिया में बढ़ीं अरबपति महिलाएं, भारत की सावित्री जिंदल ने हासिल किया बड़ा मुकाम

Forbes Richest Woman list 2026. India's richest woman Savitri Jindal
विदेश

अब बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे दूध, एडवाइज़री जारी

Milk
राष्ट्रीय

राजकोट के स्कूल में अनोखी पहल, हर घंटे बजती है ‘पानी पीने की घंटी’, जानिये इसके पीछे का कारण

Rajkot School Drinking Water Bell
राष्ट्रीय

National Vaccination Day: टीके बने जीवन की ढाल, चेचक से कोरोना तक करोड़ों जिंदगियां बचीं

National Vaccination Day
राष्ट्रीय

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत सतर्क, खरीफ सीजन से पहले यूरिया-डीएपी का रिकॉर्ड भंडारण

Urea and DAP Stock In India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.