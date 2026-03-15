Pre-Monsoon Rain: मौसम ने फिर मारी पलटी, अगले 72 घंटों में कई राज्यों में तेज बारिश का IMD Alert

IMD ने जारी किया Rain and Thunderstorm Alert (File Photo)
Heavy Rainfall Warning by IMD: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने अगले 72 घंटों के दौरान कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और गरज‑चमक की चेतावनी जारी की है। मार्च महीने की इस गर्मी के बीच प्री‑मानसून जैसी गतिविधियां तेज होने लगी हैं, जिसके कारण गर्मी और उमस के साथ मौसम कई जगहों पर सक्रिय रहेगा। IMD ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम के अपडेट लगातार देखने की सलाह दी है।
IMD के अनुसार असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले तीन दिनों में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 14 मार्च को असम के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 15 मार्च को असम और मेघालय के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के तेज होने के आसार हैं। 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और असम में फिर से कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी रह सकता है।
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम सक्रिय रहेगा। 14 से 18 मार्च तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। अचानक मौसम बदलने के कारण तापमान में गिरावट और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, 16 से 19 मार्च तक मध्य और पूर्वी भारत में प्री‑मानसून जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश, गरज‑चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे अचानक मौसम खराब हो सकता है।
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में 15 और 16 मार्च को बारिश के साथ गरज‑चमक की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की चेतावनी भी दी गई है। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ने और यात्रा प्रभावित होने की संभावना है।
IMD ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। आंधी या बिजली गिरने के समय खुले स्थानों से दूर रहें और पेड़ों के नीचे खड़े न हों। किसानों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और उसी के अनुसार खेती से जुड़े काम करने की सलाह दी गई है।
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