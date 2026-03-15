Pre-Monsoon Rain: मौसम ने फिर मारी पलटी, अगले 72 घंटों में कई राज्यों में तेज बारिश का IMD Alert

IMD के अनुसार असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले तीन दिनों में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 14 मार्च को असम के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 15 मार्च को असम और मेघालय के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के तेज होने के आसार हैं। 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और असम में फिर से कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी रह सकता है।