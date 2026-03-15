क्या थे 2021 के चुनावी परिणाम? क्या इस बार भी ममता, स्टालिन, हिमंत और पिनराई विजय को मिलेगा जनता का आशीर्वाद

वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 3-4 चरणों में वोटिंग होगी। इसके अलावा असम में दो चरणों में चुनाव हो सकते हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई, तमिलनाडु का 10 मई, असम का 20 मई, केरल का 23 मई और पुडुचेरी का 15 जून को समाप्त हो रहा है।