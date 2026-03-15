क्या थे 2021 के चुनावी परिणाम? क्या इस बार भी ममता, स्टालिन, हिमंत और पिनराई विजय को मिलेगा जनता का आशीर्वाद

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Photo-IANS)
Assembly Election 2026: रविवार शाम चार बजे चुनाव आयोग विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसमें पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं।
वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 3-4 चरणों में वोटिंग होगी। इसके अलावा असम में दो चरणों में चुनाव हो सकते हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई, तमिलनाडु का 10 मई, असम का 20 मई, केरल का 23 मई और पुडुचेरी का 15 जून को समाप्त हो रहा है।
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|विधानसभा सीटें
|असम
|126
|पश्चिम बंगाल
|294
|केरल
|140
|तमिलनाडु
|234
|पुडुचेरी
|30
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|मुख्यमंत्री
|असम
|हिमंत बिस्वा सरमा
|पश्चिम बंगाल
|ममता बनर्जी
|केरल
|पिनाराई विजयन
|तमिलनाडु
|एम. के. स्टालिन
|पुडुचेरी
|एन. रंगासामी
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