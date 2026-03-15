5 राज्यों के चुनाव को लेकर आई बड़ी जानकारी, जानें कब होगा तारीखों का ऐलान

चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की तारीख का करेगा ऐलान
Assembly Elections 2026: निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम समेत 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान आज कर सकता है। इसके लिए EC ने शाम 4 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है, इसलिए वहां चुनाव कराए जाएंगे।
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|विधानसभा सीटें
|असम
|126
|पश्चिम बंगाल
|294
|केरल
|140
|तमिलनाडु
|234
|पुडुचेरी
|30
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|मुख्यमंत्री
|असम
|हिमंत बिस्वा सरमा
|पश्चिम बंगाल
|ममता बनर्जी
|केरल
|पिनाराई विजयन
|तमिलनाडु
|एम. के. स्टालिन
|पुडुचेरी
|एन. रंगासामी
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|पिछला विधानसभा चुनाव
|असम
|27 मार्च से 6 अप्रैल 2021 (3 चरण)
|पश्चिम बंगाल
|27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 (8 चरण)
|केरल
|6 अप्रैल 2021 (एक चरण)
|तमिलनाडु
|6 अप्रैल 2021 (एक चरण)
|पुडुचेरी
|6 अप्रैल 2021 (एक चरण)
EC के मुताबिक पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई, तमिलनाडु का 10 मई, असम में 20 मई, केरल में 23 मई और पुडुचेरी का 15 जून को समाप्त हो रहा है। वहीं अटकलें लगाई जा रही है कि 7 मई से पहले सभी जगहों पर चुनाव खत्म हो सकते हैं।
दरअसल, इससे पहले 11 मार्च को चुनाव आयोग की विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई थी। इसमें चुनाव की तारीखें और कितने चरणों में मतदान होगा, इस पर अंतिम फैसला लिया गया।
बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तैनाती में आयोग की पूरी टीम ने इन राज्यों का दौरा करके चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस टीम में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं।
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