5 राज्यों के चुनाव को लेकर आई बड़ी जानकारी, जानें कब होगा तारीखों का ऐलान

Assembly Elections 2026: निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम समेत 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान आज कर सकता है। इसके लिए EC ने शाम 4 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है, इसलिए वहां चुनाव कराए जाएंगे।