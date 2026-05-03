आखिर कौन हैं नित्या रमन? भारत से लेकर अमेरिका तक हर तरफ हो रही चर्चा

अब मेयर पद के लिए उनके अभियान का मुख्य फोकस सस्ते घर, बेहतर सिटी सर्विस और आर्थिक सुधार पर है। वह मानती हैं कि लोगों को बेहतर और जवाबदेह प्रशासन मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों की वजह से उनकी तुलना न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से हो रही है। उन्होंने मौजूदा मेयर करेन बैस के इनसाइड सेफ प्रोग्राम की आलोचना भी की है, जो बेघर लोगों को अस्थायी आवास में शिफ्ट करने से जुड़ा है।