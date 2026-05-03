अब AI की मदद से मिलेगा पिता बनने का सुख, वैज्ञानिकों ने विकसित की स्टार तकनीक

Male Infertility Solution: चिकित्सा विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के तालमेल ने प्रजनन अक्षमता यानी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे पुरुषों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने स्टार यानी स्पर्म ट्रैक एंड रिकवरी नाम की एआइ तकनीक विकसित की है। यह तकनीक उन पुरुषों को भी पिता बनने में मदद कर सकती है जिन्हें मेडिकल जांच में एजोस्पर्मिया यानी शुक्राणुहीनता के कारण पूरी तरह असमर्थ घोषित कर दिया गया था। यह तकनीक छिपे हुए शुक्राणुओं को भी ढूंढ लेती है। इस सफलता के बाद जेनेटिक विकारों के शिकार पुरुषों के लिए भी पिता बनना मुमकिन हो गया है।