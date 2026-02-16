कहीं पछताना न पड़ जाए…डिजिटल-AI से हो जाइए सावधान! ताजा सर्वे में बड़ा खुलासा

सर्वे के अनुसार, 61% लोग साइबर हमलों से डरे हुए हैं। डेटा चोरी और धोखाधड़ी को 57% ने बड़ा जोखिम माना। लगभग 47% कंपनियां इन आधुनिक खतरों से निपटने में नाकाम हैं। साइबर हमलों से कंपनियों की प्रतिष्ठा और वित्त पर असर पड़ता है। डिजिटल बदलाव कंपनियों की प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। यह सर्वे 137 सीईओ और सीनियर डिसीजन-मेकर्स पर आधारित है। इसमें 21% प्रतिभागी टेक्नोलॉजी सेक्टर से थे। प्रोफेशनल सर्विसेज दूसरे नंबर पर।