LPG Crisis: सिलेंडर की किल्लत से इस शहर की फूड इंडस्ट्री को हर दिन हो सकता है 100 करोड़ का नुकसान

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध की वजह से दुनियाभर में गैस और तेल का संकट पैदा हो गया है। भारत में भी एलपीजी संकट (LPG Crisis) गंभीर होता जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडरों की कमी की वजह से डोमेस्टिक सिलेंडरों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। सरकार ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि इसके बावजूद देश के कई शहरों में एलपीजी संकट का असर दिख रहा है। देश में एलपीजी संकट का सबसे ज़्यादा असर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ा है, क्योंकि इस वजह से कई बड़े शहरों में होटल और रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे कई लोगों की नौकरी पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। स्ट्रीट फ़ूड वेंडर जैसे सड़क किनारे खाने की दुकानें, छोटे रेस्टोरेंट-कैफे, ठेले पर खाने का सामान बेचने वाले लोग भी इस वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब खबर आई है कि इस वजह से एक शहर को हर दिन भारी नुकसान हो सकता है।