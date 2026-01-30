30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ajit Pawar Plane Crash: ‘दादा मुझे आपसे शिकायत…’ अजित पवार की मौत के बाद भतीजे रोहित ने ऐसा क्यों कहा

Rohit Pawar on Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद भतीजे रोहित पवार ने अपनी गहरी संवेदनाओं को जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपने 'दादा' से शिकायत भी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 30, 2026

Rohit Pawar Emotional Post

अजित दादा, मुझे आपसे शिकायत है' भतीजे रोहित पवार का भावुक पोस्ट (Photo-X)

Rohit Pawar Emotional Post: अजित पवार का निधन उनके परिवार के साथ-साथ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इसी बीच अजित पवार के भतीजे विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है।

उन्होंने पोस्ट में अपने चाचा अजित पवार को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने अजित पवार के काम करने के अंदाज और उनकी सख्त छवि पर अपनी राय रखी। साथ ही, चाचा के अचानक चले जाने से पहुंची गहरी पीड़ा को जाहिर करते हुए शिकायत भी की।

बता दें, बारामती में हुए एक विमान हादसे में बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है।

कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा

भतीजे रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अजित दादा का अंतिम संस्कार उसी जगह होगा, जहां उन्होंने विकास के प्रतीक के रूप में फूलों का बगीचा लगाया था।

उन्होंने कहा कि दादा की मौत से उनका सिर सुन्न हो गया है। ऐसा लग रहा है कि दिमाग जम गया हो। उन्होंने कहा कि दादा के निधन से मन में कई सवाल चल रहे हैं। मन बेचैन सा है।

यह मानने को तैयार नहीं है कि दादा हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अजित पवार से हुई पुरानी भावुक बातचीत पर कहा कि दादा के शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दादा उनसे बात कर रहे हैं।

बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम स्वभाव

रोहित पवार ने अजित पवार को याद करते हुए उनके कामों की सराहना की। उन्होंने लिखा कि अजित पवार की प्रशासन और राजनीति पर मजबूत पकड़ थी। साथ ही, उनमें तेज और समय पर फैसले लेने की क्षमता थी। वह समय के पाबंद थे और अपनी बात को बेबाक होकर रखते थे।

उनका यह अंदाज सभी को प्रभावित करता था। रोहित ने कहा कि जो लोग अजित पवार को दूर से देखते थे, उन्हें वे सख्त लगते होंगे, लेकिन जो उनसे मिलता था, वह जरूर अपनापन महसूस करता होगा।

भतीजे ने चाचा से की शिकायत

रोहित ने कहा कि महाराष्ट्र पिछले दो दिनों से शोक में है और हर आंख नम है। पोस्ट का सबसे भावुक हिस्सा था जब रोहित पवार ने कहा कि अजित दादा से एक शिकायत है।

शिकायत करते हुए भतीजे ने कहा कि दादा, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं हुई कि आपके जाने के बाद हमारे ऊपर कितना बड़ा दुखो का पहाड़ा टूट पड़ेगा? हम आपके बिना कितने अकेले हो जाएंगे।

साथ ही, उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि दादा, जब किस्मत आपको लेने बेवक्त आ गई, तो आपने उसे डांट कर क्यों नहीं भगा दिया? रोहित ने आगे कहा कि दादा, आपकी अस्थियों को इकट्ठा करते समय ऐसा लग रहा था कि आप अभी खड़े होंगे और हमसे कहेंगे कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब सब रोना छोड़ो और काम पर लग जाओ।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Death: शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी; भतीजे अजित पवार की मौत से टूटे राजनीति के चाणक्य
राष्ट्रीय
ajit pawar plane crash
#AjitPawarDeathमें अब तक
NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

Maharashtra Politics: इस दिन तक दोनों NCP का हो जाएगा विलय! जानें फिर कौन करेगा नेतृत्व

Rohit Pawar Emotional Post

Ajit Pawar Plane Crash: ‘दादा मुझे आपसे शिकायत…’ अजित पवार की मौत के बाद भतीजे रोहित ने ऐसा क्यों कहा

Ajit Pawar plane crash death, Ajit Pawar death news, NCP leadership crisis, Sunetra Pawar deputy CM,

Ajit Pawar Death: ‘सुनेत्रा पवार के बारे में नहीं लिया गया कोई फैसला’, NCP के कद्दावर नेता के बयान से मची खलबली

Captain Sumit Kapoor, Ajit Pawar plane crash,

Ajit Pawar Death: ‘अगले जन्म में भी उनके जैसा भाई मिले…’ छोटा भाई फूट-फूटकर रोते हुए बोला, मौत से पायलट सुमित कपूर का पूरा परिवार टूटा

Ajit pawar maharashtra cabinet

Ajit Pawar Death: परिवार के करीबी ने बताई अजित पवार की लास्ट विश, कहा- दादा चाहते थे कि…

Sharad pawar marriage

शरद पवार को जिस घर में वोट नहीं मिला, वहां मिलीं पत्नी; भाई को हरवाया था चुनाव

Ajit Pawar's plane crash

Ajit Pawar Plane Crash: सीआईडी ने की मामले की जांच शुरू

अगर सुनेत्रा बनीं डिप्टी CM तो प्रफुल्ल पटेल का क्या होगा? जब अजित के लिए दिया धोखा तो टूट गए थे शरद

ajit pawar plane crash

‘घोटाले के आरोप में दादा को नहीं फंसाया गया होता तो शायद…’, अजित पवार के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने क्या कहा?

ajit pawar plane crash probe started with three main angles after black box recovery

Ajit Pawar Plane Crash: हादसे की जांच को लेकर बड़ी घोषणा, कितने सदस्यों की टीम बनाई गई? जांच कैसे की जाएगी?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 06:10 pm

Hindi News / National News / Ajit Pawar Plane Crash: ‘दादा मुझे आपसे शिकायत…’ अजित पवार की मौत के बाद भतीजे रोहित ने ऐसा क्यों कहा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.