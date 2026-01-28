Ajit Pawar Death: शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ी; भतीजे अजित पवार की मौत से टूटे राजनीति के चाणक्य

हाल ही में शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर अजित पवार कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपने चाचा से झुककर आशीर्वाद लिया। यह एक घटना साबित करने के लिए काफी है कि शरद पवार और अजित पवार का रिश्ता कितना आदर्शों से भरा था। अजित पवार और शरद पवार के रिश्तों पर बारामती के पुराने कार्यकर्ता कहते हैं कि राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन परिवार कभी अलग नहीं हुआ।