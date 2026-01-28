Plane Crash Video: जिस विमान में सवार थे अजित पवार, उसे कौन चला रहा था? आ गई पूरी डिटेल

Captain Shambhavi Pathak: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह मुंबई से बारामती जाते समय एक विमान हादसे में निधन हो गया। इस दुर्घटना में पायलट और पवार के सुरक्षाकर्मियों समेत चार अन्य लोगों की भी जान चली गई। इस प्लेन को कैप्टन शांभवी पाठक उड़ा रही थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कैप्टन शांभवी पाठक की शुरुआती पढ़ाई भारत में ही हुई थी। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स और एविएशन साइंस में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद शांभवी पाठक पायलट बनने के लिए न्यूजीलैंड चली गई थी।