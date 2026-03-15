‘केंद्र की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग’, कांग्रेस नेता ने कहा- देखिएगा असम के चुनाव में धांधली होगी

हुसैन दलवाई ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के जरिए वोटरों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। यह पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। अब लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि चुनाव आयोग एक कठपुतली बन गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सिर्फ असम ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। वे हर जगह चुनावों में गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। यह बिल्कुल साफ है। पश्चिम बंगाल में तो उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है।