15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘केंद्र की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग’, कांग्रेस नेता ने कहा- देखिएगा असम के चुनाव में धांधली होगी

ECI: चुनाव आयोग पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 15, 2026

Hussain Dalwai, Congress leader

हुसैन दलवाई, कांग्रेस नेता (फोटो- IANS)

ECI: देश के पांच राज्यों में चुनाव होना है। शाम चार बजे चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा। इससे पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य हुसैन दलवाई ने भारतीय निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है और उसकी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है।

IANS से बातचीत के दौरान हुसैन दलवाई ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वहां जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि असम में चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। दलवाई ने कहा कि चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है। उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। आप देखिए असम में चुनाव किस तरह होंगे। वहां चुनाव नहीं होंगे, बल्कि चुनाव की धांधली होगी।

SIR के जरिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए

हुसैन दलवाई ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के जरिए वोटरों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। यह पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। अब लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि चुनाव आयोग एक कठपुतली बन गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सिर्फ असम ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। वे हर जगह चुनावों में गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। यह बिल्कुल साफ है। पश्चिम बंगाल में तो उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है।

सरकार जब कहती है चुनाव आयोग खड़ा हो जाता है

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जब सरकार कहती है 'खड़े हो जाओ,' तो आयोग खड़ा हो जाता है और जब कहती है 'बैठ जाओ,' तो बैठ जाता है। इस तरह चुनाव आयोग की अहमियत खत्म हो चुकी है। इस दौरान दलवाई ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के हालिया बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है।

पड़ोसी देशों से बातचीत करनी चाहिए

हुसैन दलवाई ने कहा कि वे हमारे पड़ोसी देश हैं और हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी बातचीत करनी चाहिए। कहीं न कहीं एक प्रकार का सहयोगी ढांचा या संघ बनाना भी जरूरी है। बातचीत के जरिए ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि किसी देश के खिलाफ सिर्फ इसलिए लगातार बोलना ठीक नहीं है क्योंकि वह मुस्लिम देश है।

सनातन धर्म में जातिगत भेदभाव की मान्यता रही है

इसके अलावा उन्होंने 'हिंदू' और 'सनातन धर्म' के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। दलवाई ने कहा कि हर व्यक्ति 'हिंदू' शब्द से खुद को जोड़ने के लिए बाध्य नहीं है। जो लोग 'हिंदू-हिंदू' की बात करते हैं, वे अक्सर सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में जातिगत भेदभाव की मान्यता रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Mar 2026 03:07 pm

Hindi News / National News / ‘केंद्र की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग’, कांग्रेस नेता ने कहा- देखिएगा असम के चुनाव में धांधली होगी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल चुनाव: ममता बनर्जी ने खेला 'मुस्लिम कार्ड'

west bengal CM Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

‘आदर्श आचार संहिता मोदी के चुनाव प्रचार का पर्याय’…,EC पर विपक्ष का करारा हमला

CEC Gyanesh Kumar (Photo-IANS)
राष्ट्रीय

बंगाल में कितने चरणों में चुनाव? EC को सौंपा ज्ञापन

Election Commission
राष्ट्रीय

Controversy: Video: कथावाचक के आरोप पर मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं…

Controveresy
अंबिकापुर

1 अप्रैल से बड़ा बदलाव! FASTag Annual Pass हुआ महंगा, अब देना होगा इतना पैसा

FASTag Annual Pass, FASTag Annual Pass price hike, FASTag Annual Pass fees, FASTag Annual Pass price,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.