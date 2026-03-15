Bengal Election Result Date: 2021 के नतीजे देखें तो आंकड़ों से ममता को बड़ी चुनौती दे रही भाजपा

भ्रष्टाचार के मामलों में जहां पश्चिम बंगाल सरकार को अदालती झटका तक लग चुका है, वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में विदेशी लोगों द्वारा सबसे ज्यादा अपराध पश्चिम बंगाल में ही किए गए। राजनीतिक हत्याएं और मारपीट की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे में बीजेपी कानून का राज नहीं होने का नैरेटिव मजबूत कर सकती है। बिहार में उसका यह प्रयोग सफल रहा है, जहां उसने ‘जंगलराज’ को मुद्दा बनाया था। ऐसे में यहां भी वह 'गुंडाराज' को मजबूत मुद्दा बना सकती है।