PM मोदी के भाषण में कोविड जैसे लॉकडाउन का जिक्र सच था या फेक? जानिए दावे की सच्चाई

कई ऑनलाइन पोस्ट और सोशल मीडिया चर्चा में दावा किया गया कि पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के वैश्विक प्रभाव के मद्देनजर संभावित लॉकडाउन का जिक्र किया। इसके चलते Google पर India lockdown again, lockdown news और Is lockdown coming back in India? जैसे सर्च अचानक बढ़ गए। इस अटकल को और हवा मिली जब सरकार ने वेस्ट एशिया संकट और इसके भारत की अर्थव्यवस्था व सप्लाई चेन पर प्रभाव पर चर्चा के लिए सभी दलों की बैठक बुलाने की घोषणा की।