Operation Urja Suraksha: अरब सागर में नेवी की 5 वारशिप तैनात, LPG की कमी को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना से आपूर्ति बढ़ी

लगभग 20 हजार किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने भारत को LPG आपूर्ति बढ़ा दी है। अकेले 2026 की पहली तिमाही में ही, अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन LPG का निर्यात किया। जो कि 2025 के पूरे साल में भेजे गए 22,000 टन से भी दोगुना से ज्यादा है। करीब 39 हजार टन LPG पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से पहले ही अर्जेंटीना से भारत पहुंच चुका था। 5 मार्च को 11 हजार टन LPG और भेजी गई। गौरतलब बात यह है कि 2024 से भारत अर्जेंटीना ने भारत को कभी भी LPG की सप्लाई नहीं की थी। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कौसिनो ने कहा कि हमारा देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।